سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان.. إصابة جندي و3 مواطنين بإطلاق نار "إسرائيلي"


أصيب جندي لبناني وثلاثة مواطنين، الثلاثاء، بعد تعرضهم لإطلاق نار "إسرائيلي".

وقال الجيش اللبناني، "إصابة جندي و3 مواطنين بعد تعرضهم لإطلاق نار إسرائيلي على طريق يارون جنوبي البلاد". 

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.

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