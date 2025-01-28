الإدارة الجديدة في سوريا تبدأ إصدار جوازات سفر جديدة!

أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، بدء إصدار جوازات سفر جديدة للسوريين، حيث ذكر مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية وليد عرابي بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الإدارة بدأت بإصدار جوازات سفر جديدة بعد فتح باب التسجيل.
وأوضح عرابي بأن "التسجيل في الوقت الحالي على الجواز الفوري فقط، وخلال فترة قصيرة سيتم فتح التسجيل على المستعجل والعادي"، وأضاف: "يتم العمل الآن على إصدار جوازات السفر للمسجلين سابقا إضافة للمتقدمين الجدد، في حين أن الأولوية للمتقدمين على جوازات فورية".
وبيّن عرابي: "المدة المتوقعة للحصول على الجواز الفوري 48 ساعة، والمستعجل خلال 10 أيام، والعادي خلال 45 يوما"، فيما أشار المسؤول السوري إلى أن رسوم إصدار الجوازات كما هي، لكن تعديل هذه الرسوم "قيد الدراسة وسيتم في أقرب وقت ممكن".
وأكد "عدم وجود أي تغيرات على جواز السفر، وإنما تم تعديل مدة صلاحية الجواز إلى 6 سنوات للجميع دون استثناء"، وختم تصريحاته قائلا إن "هناك حزمة من التعديلات على جواز السفر قيد الدراسة".
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