حسب وسائل اعلام تركية ..الشرطة الإسرائيلية تعتدي على أتراك حاولوا دخول المسجد الاقصى بالقدس

اعتدت الشرطة الإسرائيلية بالضرب على أتراك أرادوا قضاء ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، وأوقفت 3 منهم ورحلّت أحدهم.

ونقلت وسائل اعلام تركية اليوم عن مصادر في إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى قولها أن الشرطة الإسرائيلية وضعت طوال نهار أمس الأحد معوقات لمنع الأتراك الراغبين بقضاء ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية ضربت خلال النهار أحد الأتراك والبالغ من العمر 15 عامًا، وأوقفت مساءً زوجين يحملان الجنسيتين التركية والألمانية.

وذكرت المصادر أن المواطنة التركية اعتقلت واحتجزت بسبب رفضها لعنف الشرطة الإسرائيلية، ثم تم ترحيلها، فيما جرى الإفراج عن الزوج في وقت لاحق.

واشارت إلى أن الشرطة حظرت على مواطن تركي أوقفته صباحًا أيضًا دخول البلدة القديمة حيث يقع المسجد الأقصى.

وفي حادثة أخرى، تعرض مواطن تركي للضرب من قبل الشرطة الإسرائيلية بعد اقتحامها للمسجد الأقصى مساءً.

وذكرت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية قامت بركل وضرب شخص بالهراوات دون إبداء أي أسباب بعدما علمت أنه تركي الجنسية، وصعقه بالكهرباء في ساقيه، ثم أخرجته بالقوة من المسجد الأقصى