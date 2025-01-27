شهيدان و17 جريحا في اعتداءات إسرائيلية على العائدين جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، (27 كانون الثاني 2025)، عن سقوط شهداء وجرحى باعتداءات الجيش الإسرائيلي على الأهالي العائدين الى مناطقهم وقراهم في جنوبي لبنان.

وأفادت صحة لبنان، بـ"استشهاد شخصين وإصابة 17 آخرين من بينهم طفل ومسعف في حصيلة اعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم في جنوبي البلاد".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتدت على مدنيين لبنانيين أثناء عودتهم إلى جنوبي البلاد.

كما شهدت الطرق المؤدية إلى عشرات البلدات الحدودية جنوبي لبنان ازدحاما كبيرا، إذ توجه الأهالي إلى المناطق المحيطة ببلداتهم رغم التحذيرات التي أطلقتها قوات الاحتلال لسكان بعض القرى من العودة، في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره في مناطق الجنوب.

وفجر أمس الأحد، انتهت المهلة المحددة بـ60 يوما لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي المتوغل في جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حين واصلت القوات الإسرائيلية انتشارها في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.