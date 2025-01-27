الصحة اللبنانية: استشهاد مواطن وإصابة سبعة آخرين باعتداءات العدو الصهيوني في الجنوب

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، استشهاد مواطن وإصابة سبعة آخرين باعتداءات العدو الصهيوني في الجنوب.

وقالت الوزارة في بيان إن" مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أكد أن اعتداءات العدو الصهيوني، خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة، أدت حتى الآن إلى سقوط شهيد وسبعة جرحى”.

من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "العدو الصهيوني اطلق النار على أهالي بلدة كفركلا عند محاولتهم الدخول الى البلدة من جهة ديرميماس".