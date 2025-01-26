"الأونروا": إسرائيل أمرت بإخلاء جميع مباني الوكالة في القدس الشرقية ووقف عملياتها

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن إسرائيل أصدرت أمرا للوكالة بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير 2025.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان نشرته اليوم الأحد، على حسابها الرسمي بموقع "إكس": "يتعارض هذا الأمر مع التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي بما في ذلك دولة إسرائيل، الملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".

وتابعت أن "مباني الأمم المتحدة مصونة وتتمتع بامتيازات وحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضحت أن "دولة إسرائيل من الدول الموقعة -دون تحفظات- على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقد سنت أحكامها في قانونها المحلي، وتلزم هذه الأحكام إسرائيل باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة".

وذكر البيان أن "ممتلكات وأصول الأونروا بما في ذلك في القدس الشرقية محصنة من التفتيش والمصادرة والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل".

وقال إن "ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن الأونروا ليس لها الحق في احتلال المباني لا أساس لها من الصحة، إنهم يروجون لخطاب معاد للأونروا، مما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر. وقد صرحت حكومة إسرائيل علنا أن الهدف من إخلاء مباني الأونروا في الشيخ جراح هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة".

وختم البيان: "يجب على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما يتفق مع التزامات القانون الدولي لضمان احترام وحماية ممتلكات ومنشآت الأونروا".