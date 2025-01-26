سوريا - لبنان - فلسطين

قيادي في حركة حماس ردّاً على ترامب: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن


علق القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري الأحد على مقترح ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة" قائلا "إن أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا وطنهم"،إذ ذكر أبو زهري في تصريح صحفي، "أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن، وهم لن يتركوه لأي أسباب أخرى، لذا لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد القتال"، مضيفاً "تنفيذ الاتفاق كفيل بحل كافة مشكلات قطاع غزة، ومحاولات الالتفاف على الاتفاق ليس لها قيّمة".

وكان ترامب قد صرّح اليوم الأحد  بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.

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