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سوريا - لبنان - فلسطين
الصحة اللبنانية: 15شهيدا و83 جريحا بإعتداءات الاحتلال على المواطنين بالجنوب
وكالة انباء براثا
76
2025-01-26
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