حماس تعلق علی مشروع ترامب لتهجير الفلسطينيين الی مصر و الأردن

أكد مسؤول العلاقات الإعلامية لحركة حماس، محمود طه ان حركته لاتكترث لمشاريع الولايات المتحدة لقطاع غزة.

وفي تلويح لمشروع ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة الی مصر و الأردن صرح محمود طه لقناة العالم ان موقف الادارة الاميركية هو موقف منحاز للكيان الاسرائيلي دائماً، منذ احتلال الكيان لفلسطين وحتی اليوم وتصريحات الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب، ليست بالجديدة وليست بالغريبة ولم نتفاجأ بها لأن هذا هو موقف الولايات المتحدة الحقيقي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المنطقة وهو موقف عدواني تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد طه علی حق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة مستقلة علی ارضه التي احتلها العدو الاسرائيلي موضحاً ان حركة حماس لاتلتفت الی هذه التصريحات، مشيراً الی ان الشعب الفلسطيني يعي مخاطر هذه المرحلة ومخاطر المخططات الصهيونية والاميركية تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد علی ان الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم كل المعاناة ورغم كل الجرائم والابادة الجامعية التي حصلت منذ 15 شهراً من العدوان الاسرائيلي علی قطاع غزة وبقي في القطاع رافضاً كل مشاريع التهجير واخراجه من ارضه التي احتلها العدو الاسرائيلي.

وأكد طه اننا نتمسك بأرضنا ونتمسك بحقنا وبحق شعبنا الفلسطيني ولن نساوم ولن نتنازل ولن نرفع راية الاستسلام لا للعدو الاسرائيلي ولا للإدارة الاميركية مهما تضخمت وعلت المؤامرات.

هذا وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت خطة لـ"تطهير" غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأفاد ترامب الذي وصف غزة بأنها "مكان مدمر" بعد العدوان الاسرائيلي علی غزة، بأنه ناقش مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المسألة ومن المقرر بأن يبحثها أيضا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد.

وقال للصحافيين على متن طائرة "إير فورس وان" الرئاسية "أرغب بأن تستقبل مصر أشخاصا. أرغب بأن يستقبل الأردن أشخاصا".