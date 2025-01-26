سوريا - لبنان - فلسطين

'نبيه بري' يطالب بــ'تحرك دولي عاجل' أمام انتهاكات الاحتلال بجنوب لبنان


الرئيس نبيه بري إن دماء اللبنانيين الجنوبيين العزل وجراحاتهم هي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية لإتفاق وقف النار للتحرك الفوري والعاجل لإلزام "إسرائيل" بالإنسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية.

أصدر رئيس برلمان لبنان "نبيه برى" بيانا، اليوم الأحد، طالب فيه بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار أمام الانتهاكات الإسرائيلية التى ترافقت مع عودة المواطنين اللبنانيين إلى قراهم اليوم وفق اتفاق وقف إطلاق النار؛ ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى فى مواجهات مع قوات الاحتلال التى مددت بقاءها فى الجنوب رغم انتهاء المهلة التى نص عليها الاتفاق.

وقال برى، "إن 'إسرائيل' تمعن بانتهاك سيادة لبنان وخرقها لبنود وقف إطلاق النار وإن دماء اللبنانيين الجنوبيين العزل وجراحاتهم هي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية لإتفاق وقف النار للتحرك الفوري والعاجل لإلزام "إسرائيل" بالإنسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية التي لاتزال تحتلها في جنوب لبنان .

كما توجه رئيس مجلس النواب بتحية إجلال وتقدير لأبناء القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية قائلا: "ونحن لا زلنا نزف الشهيد تلو الشهيد على مساحة الجنوب والبقاع والضاحية وكل الوطن، ونقتفي آثار العشرات فلا نجد إلا أثراَ طيباً لهم وأطيافاً وأحلاماً بل هم أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون".

وتابع: "طوبى لهؤلاء... طوبى للأمهات طوبى لكم أيها الجنوبيون يا حراس حدود أرضنا وسيادتنا واستقلالنا وعناوين عزتنا وكرامتنا وقوتنا، مجدداً تؤكدون أنكم كما أنتم عظماء في مقاومتكم، كذلك انتم اليوم تثبتون للقاصي والداني أنكم عظماء في إنتمائكم الوطني وأن الارض هي كما العرض ترخص في سبيل الذود عنها أغلى التضحيات وان السيادة هي فعل يُعاش وليست شعارات تلوكه الألسن".

وأضاف بري: "فعلكم اليوم أكد أن مقاييس الوطنية والهوية والانتماء للبنان الوطن والرسالة والحرية والتحرر هو أنتم وهي الأرض التي تقفون عليها وتذودون بالدفاع عنها بأغلى ما تملكون، مباركة هي الأرض التي تزداد شموخاً اليوم بحضوركم فوق تلالها وحواكيرها وفوق ركام منازلها المدمرة بفعل غطرسة العدو الإسرائيلي وإرهابه، فعلكم اليوم يؤكد أن وطنا يمتلك عزيمة كعزيمتكم، وإراده كإرادتكم وحبا للارض كمثل حبكم، ووفاء لا يقاس كوفائكم وبأساً كالجمر لا يداس كبأسكم، هو وطن لابد أن ينتصر".

وختم بري قوله: "إن معمودية الدم التي جسدها اللبنانيون الجنوبيون اليوم نساءا وأطفالا وشيوخا بصدورهم العارية وبمزيد من الشهداء والجرحى الذين إرتقوا بالرصاص الحي الذي إطلقه جنود الإحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في ميس الجبل وحولا وكفركلا وبليدا وعيترون ويارون ومارون الراس والخيام يؤكد بالدليل القاطع أن "إسرائيل" تمعن بإنتهاك سيادة لبنان وخرقها لبنود وقف إطلاق النار وإن دماء اللبنانيين الجنوبيين العزل وجراحاتهم هي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية لإتفاق وقف النار للتحرك الفوري والعاجل لإلزام "إسرائيل" بالإنسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية التي لاتزال تحتلها في جنوب لبنان".

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