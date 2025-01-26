وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الشهداء جنوب لبنان

صرّحت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الأحد، ان عدد الشهداء برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى والبلدات جنوبي لبنان ارتفع إلى 13 شهيداً، إذ ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق، أن "11 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب أكثر من 80 جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في مناطق بجنوب البلاد يحاول المئات دخولها الأحد رغم عدم انسحاب الجيش منها".

كما أوضحت الوزارة في بيان عن سقوط "11 شهيدًا و83 جريحا في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو الإسرائيلي اليوم في جنوب لبنان"، مشيرة إلى أن من بينهم امرأتان وعسكري في الجيش اللبناني.

بالمقابل، ذكر جيش الإحتلال، في بيان: "في وقت سابق من اليوم، أطلقت قواتنا العاملة في جنوبي لبنان النار لإزالة تهديد في عدة مواقع اقترب فيها مشبوهون من عناصرنا".

وأضاف: "كما وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم شكلوا تهديدا حقيقيا للجيش ويجري حاليا استجواب المشتبه بهم ميدانيا".

وتابع: "ينتشر جيشنا في جنوبي لبنان ويواصل العمل وفقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ومراقبة محاولات حزب الله العودة إلى منطقة جنوب لبنان. سيعمل الجيش على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".

في ذات الصدد، اعتبرت الأمم المتحدة، الأحد، أن "الظروف ليست مهيأة بعد" لعودة السكان إلى البلدات الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان، مع استمرار تواجد القوات الإسرائيلية فيها رغم انقضاء مهلة انسحابها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وجاء في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ورئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل): "كما رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، فإن الظروف ليست مهيأة بعد لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم الواقعة على طول الخط الأزرق. وبالتالي فإن المجتمعات النازحة، التي تواجه طريقاً طويلاً للتعافي وإعادة الإعمار، مدعوة مرة أخرى إلى توخي الحذر".