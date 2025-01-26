النائب الحاج حسن: المقاومة ترفض بقاء الاحتلال بأراضي لبنان

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، اليوم، على وجوب انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من الجنوب .

ودعا الحاج حسن، خلال مراسم تشييع في الشويفات، الدولة اللبنانية بكل مسؤوليها إلى القيام بدورها لإتمام الانسحاب وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أنها "المعنية بالتواصل مع الراعي الأميركي أو الفرنسي أو الأمم المتحدة ‏للقيام بهذا الدور والوصول إلى هذه النتيجة".

‏وأكّد الحاج حسن رفض حزب الله لبقاء العدو في الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن "المقاومة تجري الاتصالات اللازمة مع المسؤولين اللبنانيين وعندما يجب أن نتخذ أي موقف، سنتخذه ونعلنه".

وفي الشأن السياسي الداخلي، قال الحاج حسن إن "هذا البلد مبني على الشراكة الحقيقية، ولا شرعية لأي صيغة أو سلطة تناقض ‏صيغة العيش المشترك، ومن ضمنه أي صيغة تؤدي إلى عدم تمثيل ما يمثله الثنائي ‏حركة أمل وحزب الله من تمثيل كبير وواسع للبيئة التي يمثلون".

وإذ أكد أن "الجميع معني بإنجاح ‏الانطلاقة الجديدة للبنان، والجميع مسؤول عن إنجاحها"، دعا الحاج حسن إلى عدم "الإيحاء أو التفكير ‏بأي خطوات قد تؤدي إلى صيغة تناقض الميثاق الوطني والعيش المشترك".‏