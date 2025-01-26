انتهاء مهلة الـ60 يوما واللبنانيون يقتربون لمسافة صفر من دبابة للاحتلال وسقوط شهداء وجرحى

انتهت اليوم الأحد، مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف النار بين الإحتلال الإسرائيلي ولبنان، من دون أن تسحب القوات الإسرائيلية جنودها من كامل قرى جنوب لبنان، وفق ما نص عليه الاتفاق ولا يزال الجيش الإسرائيلي يناور على الأرض

يأتي ذلك، بعدما أعلن مكتب نتنياهو، الجمعة، نيته عدم سحب الجيش من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.

وأكد البيان أن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية.

وبحسب المصادر اللبنانية أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان مما أدى الى إصابات في صفوف المدنيين من أبناء بلدة كفركلا اثناء محاولتهم الدخول الى البلدة.

هذا وأطلق الإحتلال النار من دبابة "ميركافا" صهيونية في محاولة لمنع الأهالي من دخول بلدة مارون الراس في جنوب لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 11 شخصا و جرح 83 أخرين من جراء اعتداءات العدو على المواطنين

كما عمد جيش الاحتلال إلى رفع سواتر ترابية على طريق وادي الحجير ووادي السلوقي في محاولة لمنع المواطنيين من العبور باتجاه القرى والبلدات على الحدود جنوب لبنان مع انتهاء مهلة الـ 60 يوما.

وقالت قناة “كان” العبرية إن الأمر الأكثر إثارة للقلق مشاهدة اللبنانيين يقتربون لمسافة صفر من دبابة إسرائيلية كما حصل في مارون الراس.