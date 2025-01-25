سوريا - لبنان - فلسطين

أسرى فلسطينيون يصلون مصر ورام الله بعد الإفراج عنهم


أفادت وسائل إعلام مصرية، السبت، بوصول 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر عقب إفراج إسرائيل عنهم.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، أن إسرائيل أفرجت عن 70 أسيرا فلسطينيا، وقد وصلوا إلى مصر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت القناة أن المفرح عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

كما قالت مصادر محلية إن حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم وصلت إلى محيط رام الله.

وكانت وكالة فرنس برس كشفت في وقت سابق أن حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم غادرت سجنَي "عوفر" بالضفة الغربية و"كتزيوت" في النقب.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 200 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل أربع جنديات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس في وقت سابق السبت.

وأبرز "نادي الأسير الفلسطيني" أن "إسرائيل ستفرج اليوم عن محمد طوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسرى فلسطينيون يصلون مصر ورام الله بعد الإفراج عنهم
إسرائيل تشدد: عودة سكان شمال غزة مقابل "اربيل"
منشورات في شوارع دمشق، فرض الحجاب قد تكون بدأت شروط داعش تطبق في سوريا!
انطلاق حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه مدينة رام الله
بشكل رسمي.. مكتب نتنياهو يعلن عدم الانسحاب من جنوب لبنان
كتائب القسام تنشر فيديو لتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية في غزة
بعد بيان حزب الله.. هل سينسحب "الجيش الإسرائيلي" من جنوب لبنان؟
خلافا للاتفاق.. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان
صحة غزة..ارتفاع عدد الشهداء إلى 47283 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023
لبنان.. الإطاحة بجاسوس يعمل لصالح إسرائيل يحمل جهازا متطورا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك