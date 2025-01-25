سوريا - لبنان - فلسطين

إسرائيل تشدد: عودة سكان شمال غزة مقابل "اربيل"


قررت إسرائيل، اليوم السبت، منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بناء على اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار مع حماس، لحين إطلاق الحركة سراح الرهينة أربيل يهود.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "لن يتم السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهينة أربيل يهود".

وكان من المقرر أن تبدأ عودة النازحين من جنوب ووسط قطاع غزة، بدءًا من يوم غد الأحد، إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع. 

وسلمت حركة حماس، اليوم السبت، أربع مجندات إسرائيليات إلى ممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثانية من الرهائن التي سيتم الإفراج عنها والتي ستشمل 33 رهينة. 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، في وقت سابق السبت، إن "حماس لم تلتزم بكل تعهداتها بخصوص التزامها بإعادة المدنيات الإسرائيليات أولًا".

 وأضاف "سنصر على إعادة المواطنة المدنية أربيل يهود إلى جانب عودة سريعة لشيري وأطفال عائلة بيباس الذين نخشى كثيرًا على مصيرهم، ونحن مصرون على الالتزام بالتعهدات وفق الاتفاق وعودة المدنيات أولًا". 

وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح الرهائن المدنيين أولًا، وطلبت الإفراج عن الرهينة أربيل يهود، خلال الدفعة الثانية من صفقة التبادل، ولكن حركة حماس لم تسلمها.

 ويُعتقد أن الرهينة أربيل يهود، محتجزة لدى جماعة متشددة تسمى "لواء التوحيد"، وهي من بين مجموعة رهائن بحوزة فصائل مسلحة أخرى في غزة، غير حركة حماس.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسرى فلسطينيون يصلون مصر ورام الله بعد الإفراج عنهم
إسرائيل تشدد: عودة سكان شمال غزة مقابل "اربيل"
منشورات في شوارع دمشق، فرض الحجاب قد تكون بدأت شروط داعش تطبق في سوريا!
انطلاق حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه مدينة رام الله
بشكل رسمي.. مكتب نتنياهو يعلن عدم الانسحاب من جنوب لبنان
كتائب القسام تنشر فيديو لتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية في غزة
بعد بيان حزب الله.. هل سينسحب "الجيش الإسرائيلي" من جنوب لبنان؟
خلافا للاتفاق.. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان
صحة غزة..ارتفاع عدد الشهداء إلى 47283 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023
لبنان.. الإطاحة بجاسوس يعمل لصالح إسرائيل يحمل جهازا متطورا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك