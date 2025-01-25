سوريا - لبنان - فلسطين

انطلاق حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه مدينة رام الله


ذكرت مراسلة القناة الروسية اليوم السبت، بانطلاق الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة التبادل مع إسرائيل، من سجن عوفر باتجاه مدينة رام الله.

فيما سلمت كتائب القسام اليوم،أربع مجندات إسرائيليات أسيرات إلى بعثة من الصليب الأحمر الدولي، في إطار الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة، والأسيرات المجندات بالجيش الإسرائيلي هن دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ.

بالمقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى أسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى والتي تضم 200 أسير.

وفي ذات الوقت، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم السبت أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم حتى إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس أربيل يهود.

وكانت صحف إسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن توقعات بأن تكون المدنية أربيل يهود من بين اللواتي سيتم إطلاق سراحهن، وهو ما لم يحصل.

وعلى أثر الإعلان الإسرائيلي نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر قيادي في حماس قوله: "أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل"، كما نقلت عن مصدر مسؤول في الجهاد الإسلامي قوله إن أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.

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