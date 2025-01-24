خلافا للاتفاق.. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، ان الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان.

وذكرت أن "المجلس الوزاري المصغر أوضح أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على انتشاره الحالي جنوب لبنان. وتابعت، ان "إسرائيل لن تنسحب حاليا من جنوب لبنان بسبب عدم تنفيذ الجيش اللبناني التزاماته".

وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو وسيرد بشكل قاس وفوري على أي خروقات من حزب الله".

وبشكل شبه يومي، يخرق الجيش الإسرائيلي اتّفاق وقف إطلاق النار بجرف الطرقات وقطعها وتفجير منازل في عدد من المناطق جنوبي لبنان.