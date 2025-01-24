صحة غزة..ارتفاع عدد الشهداء إلى 47283 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 47,283، أغلبيتهم من الأطفال والنساء،

وقالت المصادر، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 111,472، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن جثامين 122 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 120 انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 306 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الماضية.

وأوضحت المصادر أن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.