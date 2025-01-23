سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يحذر من "تجاهل" مهلة انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية


حذر حزب الله اللبناني، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، من "تجاهل" مهلة الـ 60 يومًا لانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي، مبينا أنها شارفت على ‏الانتهاء.

وقال الحزب في بيان إن "بعض التسريبات التي تتحدث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان وبالضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، إلى التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة، بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وعودة الأهالي إلى قراهم سريعا، ‏وعدم افساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال".‏ 

وأضاف، أن"أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للإتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية، ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض ، وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال". ‏ 

وتابع، "إننا في الوقت الذي سنتابع فيه تطورات الوضع الذي من المفترض أن يُتوج في الأيام ‏القادمة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات". ‏

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