رئيس البرلمان اللبناني يبحث مع الجنرال جيفيرز الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

التقى رئيس البرلمان في لبنان نبيه بري الخميس، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز وبحث معه الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إذ أفادت التقارير في لبنان، بأن بري استعرض مع الجنرال جيفيرز آخر الأوضاع والمستجدات الميدانية حول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، في حضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون.

وكان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2023، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة.

ومن الجدير بالذكر أنه في 27 يناير الحالي من المفترض أن يصبح اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بين إسرائيل وحزب الله هدنة دائمة، ومن المفترض أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإجلاء جميع قواته من جنوب لبنان.

فيما لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية موجودة في بعض قرى جنوب لبنان، أفادت وسائل الإعلام اليوم بأن عددا من أهالي بلدة الناقورة في جنوب لبنان دخلوا إليها بمرافقة الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.