سوريا - لبنان - فلسطين

الأمين العام للأمم المتحدة : خطر تقسيم وتشرذم سوريا مرتفع وإسرائيل قد تضم الضفة الغربية


اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن خطر تقسيم سوريا لا يزال قائما وأن إسرائيل قد تستغل الفرصة وتضم الضفة الغربية، مطالبا برفع العقوبات التي تضر بالشعب السوري.

وقال غوتيريش خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس: "لا تزال هناك علامات استفهام بشأن سوريا، ونرى بعض الإشارات (من السلطة الجديدة) تفيد بالانفتاح ونأمل أن يُترجم ذلك على أرض الواقع.. ولا يزال هناك خطر عال ومرتفع للتشرذم لاسيما في بعض الأقاليم والمناطق السورية على الأقل".

ودعا غوتيريش إلى اتخاذ خطوة أولية بالنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا والتي تلحق الضرر والأذى بالشعب. وشدد على ضرورة دفع الجهود قدما باتجاه تشكيل حكومة في سوريا تمثل جميع الأقليات.

وبشأن الوضع بين فلسطين وإسرائيل، حذر غوتيريش من أن هناك احتمالا بأن تشعر إسرائيل بالجرأة بسبب نجاحها العسكري، وقد تعتقد أن هذه اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى عدم وجود سلام في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووصول دونالد ترامب إلى السلطة، أعطت دفعة للجهود الدبلوماسية نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

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