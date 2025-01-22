مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية في هجوم مسلح في اللاذقية

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، بمقتل عنصرين من عصابات ابو محمد الجولاني الذي يدير سوريا الان، في هجوم مسلح استهدف حاجزا عسكريا في مدخل مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية.

جاءت هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل 6 مدنيين على يد عناصر من عصابات الجولاني في قرية الغور الغربية بريف حمص، الذين دخلوا البلدة لإجراء حملة تفتيش بحثا عن السلاح ومطلوبين، حسبما أفادت مصادر محلية في القرية.