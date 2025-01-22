مقررة أممية تحذر من سيناريو غزة في الضفة الغربية!

حذّرت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بالضفة الغربية على غرار قطاع غزة، إذ كتبت ألبانيز في منشور عبر منصة "إكس": "مع دخول وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة حيز التنفيذ، صعّدت آلة القتل الإسرائيلية من هجماتها في الضفة الغربية، مما أسفر عن إستشهاد 10 أشخاص في جنين اليوم".

وأضافت: "إذا لم يتم إجبار القوات الإسرائيية على التوقف، فإن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، تذكروا كلامي!"

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء إستشهاد 10 فلسطينيين برصاص القوات الإسرئيلية وإصابة 40 آخرين في محيط مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وكان نتنياهو قد أعلن أمس الثلاثاء عن بدء العملية المضادة للإرهاب "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية مشيرا إلى أنها تهدف لتعزيز الأمن، حيث ذكرت القناة 12 العبرية "تجري العملية في جنين في هذا الوقت بسبب الوعد الذي قدمه رئيس الوزراء للوزير سموتريتش يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى ذلك انتظروا في إسرائيل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، خوفا من أن يؤدي شن مثل هذه العملية إلى قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن".