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سوريا - لبنان - فلسطين
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الأعراب وتحديات الوضع السوري.. ما المخرج من مستنقع الأطراف المتصارعة؟
وكالة انباء براثا
82
2025-01-22
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