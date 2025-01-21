الدفاع المدني بغزة : انتشال 66 جثمانا من تحت الانقاض يوم امس

نشر الدفاع المدني في قطاع غزة ، احصائية باعداد الجثامين التي انتشلتها طواقمه خلال يوم امس الاثنين ، من تحت أنقاض المنازل والمباني التي استهدفها الجيش الاسرائيلي بمحافظات القطاع.

وقال الدفاع المدني ، ان طواقمه انتشلت 8 جثامين في محافظتي غزة والشمال، و58 جثمانا في محافظات جنوب القطاع.

وأظهر مقطع مصور لحظة تشييع غزاويين خمسة جثامين تم انتشالها بعد مرور اكثر من عام على مقتل اصحابها في منطقة جباليا شمال القطاع.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لمدة 42 يوما دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي ، وكان بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يُرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع، يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة./