حصيلة ضحايا العملية "الإسرائيلية" الغادرة في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية "الإسرائيلية" الغادرة في جنين بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة إن "الهجوم الإسرائيلي على جنين خلف حتى الآن 9 شهداء وأكثر من 40 جريحا".
ونفذت قوات "إسرائيلية" مدعومة بطائرات هليكوبتر عملية عسكرية في مدينة جنين وصفها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بأنها "عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة".
وجاءت العملية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن مستوطنين "إسرائيليين" متهمين بالعنف بسبب شن هجمات على قرى فلسطينية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha