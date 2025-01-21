قوات الاحتلال تخرق الهدنة وتعتقل 40 فلسطينيا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 40 فلسطينيا، حيث أفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا خلال اقتحامها وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق مختلفة في مدن نابلس والخليل وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم ورام الله.

وفي ذات الوقت، شدد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية في منطقة الأغوار، وفي محيط رام الله، وأغلق طريق بير زيت بالمكعبات الإسمنتية.