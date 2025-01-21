الأمن الفلسطيني: توقيف 40 خارجا على القانون بحملة أمنية في جنين!

أعلن الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية العميد أنور رجب القبض على 40 من الخارجين على القانون بينهم تجار سلاح، خلال حملة "حماية وطن" في محافظة ومخيم جنين بالضفة الغربية مؤخرا، حيث نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رجب قوله إن "قوى الأمن العاملة في محافظة ومخيم جنين تمكنت من تحقيق المزيد من التقدم والإنجازات خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع استمرار حملة "حماية وطن" المضي قدما في تحقيق أهدافها في كافة المحافظات".

وأوضح العميد رجب أن "اعترافات عدد من الموقوفين لدى قوى الأمن كشفت عن تقدم مهم في المعلومات المتعلقة بالأسماء المشتبه بوجود دور لها في استشهاد أبناء المؤسسة الأمنية، الذين ارتقوا شهداء في مخيم جنين".

ولفت إلى "القبض على 40 من الخارجين على القانون بينهم تجار سلاح وآخرين شاركوا في إطلاق النار على قوى الأمن"، مشيرا إلى مصادرة العديد من قطع السلاح وعشرات العبوات والمواد المتفجرة ومجموعة من العتاد العسكري. كما كشف عن "إبطال مفعول العديد من العبوات من ضمنها عبوة ضخمة تم وضعها بجانب مستشفى جنين الحكومي".

وفي أواخر شهر ديسمبر الماضي أفادت السلطة الفلسطينية بمقتل رقيب في أجهزتها الأمنية خلال اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة في مخيم جنين.

وشهدت الفترة ذاتها اشتباكات بين القوى الأمنية الفلسطينية ومسلحين من "كتيبة جنين" في ظل استمرار العملية الأمنية "حماية الوطن" التي أطلقتها السلطة الفلسطينية، وسط مساع من مؤسسات فلسطينية أهلية وحقوقية لحل هذه الأزمة.

وفي وقت سابق شددت "كتيبة جنين" على أن الهدف من هذه الحملة هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم.