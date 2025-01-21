سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الإحتلال يتوغل في جنوب لبنان


أفادت مراسلة القناة الروسية  بتوغل الجيش الإسرائيلي في بلدة بني حيان في جنوب لبنان وتنفيذه سلسلة تفجيرات في وادي السلوقي، حيث ذكرت أن سلسلة تفجيرات عنيفة نفذها الجيش الاسرائيلي في وادي السلوقي جنوبي البلاد، كما توغلت قوات إسرائيلية من بلدة بني حيان باتجاه وادي السلوقي، تزامنا مع تنفيذ عمليات تفجير ضخمة في المنطقة الممتدة نحو بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون جنوبي البلاد.

كذلك توغلت قوة إسرائيلية مؤللة عند أطراف مدينة بنت جبيل لجهة مارون الراس، فيما تداهم قوات المشاة بعض المنازل وسط اطلاق رشقات رشاشة وقنابل يدوية.

ومن الجدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2023، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين، وأهم بنود الاتفاق تنص على: 

تتوقف إسرائيل عن "تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف المواقع المدنية والعسكرية، ومؤسسات الدولة اللبنانية، برا وبحرا وجوا".

وتوقف كل الجماعات المسلحة في لبنان (أي حزب الله وحلفائه) عملياتها ضد إسرائيل.

ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من جنوب لبنان، ويكمل انسحابه في أجل لا يتعدى 60 يوما.

ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل.

ينشر الجيش اللبناني قواته في جنوب الليطاني (نحو 10 آلاف جندي) بما يشمل 33 موقعا على الحدود مع إسرائيل.

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