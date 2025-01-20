صحة غزة تكشف عن حصيلة ثقيلة للضربات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 بلغت 47,035 شهيدًا، و111,091 مصابا، فقد أفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بأن 122 شهيداً، بينهم 62 تم انتشالهم، و341 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي.

كذلك أشارت إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع، دون أن تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

فيما ناشدت الوزارة أهالي الشهداء والمفقودين إكمال تسجيل بياناتهم عبر منصاتها الإلكترونية لضمان توثيق جميع المعلومات.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

وصباح أمس الأحد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي بعد ساعات على رفض تل أبيب تنفيذه لعدم تسلمها قائمة باسماء المحتجزات.

وذكرت مراسلة القناة الروسية أنه بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سقط أمس ثلاثة شهداء و20 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.