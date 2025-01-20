اشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة وقسد بدير الزور

أعلن التلفزيون السوري عن اندلاع اشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة وقوات قسد بريف دير الزور، إذ أكد التلفزيون السوري أن "كمينا مسـلحا استهدف سيارة عسكرية لقسد بين بلدتيّ أبو حمام وغرانيج شرقي ديرالزور، بالتزامن مع هجوم على مقر لقسد داخل البلدة".

وأضاف: "مجهولون يستهدفون سيارة من نوع (بيكاب عسكرية) لميلشيات PKK/YPG قرية الدويجية في ناحية مركدة جنوب الحسكة، وأنباء عن قتلى وجرحى من ميليشيات PKK/YPG وسط استنفار لعناصر الميليشيا في المنطقة".

وفي وقت سابق، أفاد "تلفزيون سوريا" بأن إدارة العمليات العسكرية في سوريا بدأت اليوم الأحد بتحريك قواتها باتجاه مناطق شمال شرقي سوريا، كما أشار "تلفزيون سوريا" إلى وصول تعزيزات عسكرية وأمنية للإدارة السورية الجديدة إلى مناطق شرقي حلب ومحاور سد تشرين، بالإضافة إلى دير الزور.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة قال في وقت سابق من اليوم إنه لا يصح لـ"قسد" الاحتفاظ بكتلة خاصة بها ضمن القوات المسلحة السورية الموحدة، متهما إياها بالمماطلة في الالتحاق بالجيش.

بالمقابل، اعلن القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي سابقا استعداد "قسد" للمشاركة في أي عملية سياسية جديدة تهدف إلى بناء سوريا لا مركزية.