حركة حماس تحديد موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن

حددت حركة حماس، اليوم الأحد، موعداً للإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن، وذلك بعد ساعات من تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين الذين تم احتجازهم خلال الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعلن قيادي في حركة حماس أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن سيتم مساء السبت المقبل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الجاري تنفيذه.

وأضاف القيادي الذي شارك في المفاوضات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "إطلاق سراح هذه الدفعة من الأسرى الإسرائيليين سيكون في اليوم السابع من بدء سريان الاتفاق".

وكان يوم الأحد قد شهد الإفراج عن ثلاث رهائن مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.