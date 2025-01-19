بدء عملية تسليم الرهينات الإسرائيليات في غزة

تسلم الصليب الأحمر الدولي، في غزة، اليوم الاحد، الرهينات الإسرائيليات الثلاث، تمهيدا لتسليمهن إلى إسرائيل وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وافادت مصادر صحفية، أن مركبات الصليب الأحمر توجهت من الجنوب، وقطعت محور نتساريم نحو مدينة غزة، حيث سيتم تسليمهن للجيش الإسرائيلي.

والإسرائيليات الثلاث هن رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاما) ودورون شطنبر خير (31 عاما).

ومن المقرر أن تستقبل قواة خاصة من الجيش الإسرائيلي الرهينات في قطاع غزة، وتحديدا في ممر نتساريم، قبل نقلهن إلى مركز طبي في إسرائيل.

ومن المفترض أن تلتقي الفتيات الثلاث بأقاربهن في المستشفى لاحقا.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد قال الأحد عبر منصته "تروث": "بدأ خروج الرهائن اليوم.. ستكون ثلاث شابات رائعات أول من يخرج".

ومن المفترض أن يتم في مقابل تسليمهم، إطلاق سراح 90 أسيرة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 11:15 صباحا، بالتوقيت المحلي.