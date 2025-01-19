اول موقف من "البابا الفاتيكان" عقب وقف إطلاق النار بغزة

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الاحد، إلى الاحترام الفوري لوقف إطلاق النار في غزة.

واكد البابا فرنسيس على ضرورة عدم الاخلال بالاتفاق الذي بدء سريانه صباح اليوم من جميع الأطراف المعنية.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

وفي وقت سابق أمس، أعلن حزب بن غفير، أنه سيقدم استقالته من الحكومة والائتلاف في ظل الموافقة على الاتفاق مع حركة (حماس)، فيما أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحصول على التزام "بتغيير طريقة الحرب".