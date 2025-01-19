قوة إسرائيلية تداهم المنازل ببلدة حولا في جنوب لبنان

أفاد مراسل القناة الروسية بمداهمة قوة إسرائيلية معززة بدبابة وناقلة جند بعض المنازل ببلدة حولا في جنوب لبنان وسط إطلاق مكثف للنار، قبل أن تنسحب إلى الأطراف الشرقية المحاذية للحدود، حيث تواصل القوات الإسرائيلية خروقاتها في جنوب لبنان، حيث نفذت جرافة عملية تجريف في محيط منطقة "باب الثنية" شرق سهل مرجعيون، كما سمع دوي تفجيرين داخل أحياء بلدة ميس الجبل.

وتوجهت آليات وجنود الجيش الإسرائيلي من بلدة حولا في اتجاه وادي السلوقي منفذة عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة.

وسجل توغل لقوة إسرائيلية من بلدة يارون لجهة منطقة الدبش بنت جبيل، حيث قال شهود عيان إن قوات اليونيفيل الدولية شاهدت اقتحام قوات إسرائيلية أثناء توغلها في وادي السلوقي واقتحام المنازل غرب بلدة حولا.