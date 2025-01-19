سوريا - لبنان - فلسطين

ترامب يدرس نقل جزء من سكان غزة إلى إندونيسيا!


 

صرّحت شبكة "إن بي سي" الأميركية، بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب تدرس نقل جزء من سكان غزة لخارج القطاع خلال عملية إعادة الإعمار، إذ كشفت الشبكة عن أن إدارة ترامب تقترح ل من بين الدول المستضيفة مؤقتا لسكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.

كما أوضحت أن مبعوث الرئيس المنتخب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يدرس زيارة إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب كجزء من جهوده للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية مطلع على تفاصيل المفاوضات، يخطط ويتكوف للتواجد في المنطقة بشكل شبه منتظم في الأسابيع والأشهر المقبلة، بهدف تحديد عوامل الخطر التي يمكن أن تزعزع الاستقرار وتعرض إطلاق سراح الأسرى للخطر، وستكون مهمة ويتكوف الرئيسية هي خلق استقرار طويل الأمد في فلسطين.

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