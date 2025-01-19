غارات صهيونىة مكثفة تستهدف شمال غزة

استهدفت غارات صهيونية مكثفة، مساء اليوم السبت، شمال قطاع غزة قبيل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار، فقد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، إن "الجيش الإسرائيلي يشن موجة من الغارات الجوية المكثفة على شمال قطاع غزة".

وكان رئيس حكومة الاحتلال قد قال، السبت إن "إسرائيل" تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أمريكي إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن في 15 كانون الثاني 2025، بوساطة مشتركة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر.