رئيس حكومة الاحتلال: نحتفظ بحق استئناف الحرب بدعم أميركي!

صرّح رئيس حكومة الاحتلال اليوم السبت إن "إسرائيل" تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أمريكي إذا ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى، حيث ذكر نتنياهو في بيان مصور "إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك بطرق جديدة وقوية... الرئيس (الأميركي المنتخب دونالد) ترامب والرئيس (جو) بايدن يدعمان بشكل كامل حق إسرائيل في العودة إلى القتال إذا خلصت إسرائيل إلى أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لا جدوى منها".

وتعهد بتنفيذ بتنفذ كل أهداف الحرب، وقال: "سنعمل على ضمان تحقيق كل أهداف الحرب في غزة وألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل، وعلى إعادة كل المحتجزين الإسرائيليين".

كما بيّن أن "الجانب الإسرائيلي صمم خلال المفاوضات على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الاتفاق".

كذلك اعتبر أن "حماس وقعت خلال الاتفاق على مارفضته في الماضي، وبقيت معزولة في المعركة"، وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة، إن حركة حماس لن تتمكن من إدخال الأسلحة إلى غزة من جديد.