غوتيريش: وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان متواصل لكنه هش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان عدم تصعيد الأوضاع.

وفي مؤتمر صحافي، ، دعا غوتيريش القوات الإسرائيلية إلى استكمال انسحابها من جنوب لبنان، مشدداً على ضرورة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية لتعزيز الأمن وضمان سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وأضاف: "سيادة لبنان ووحدة أراضيه يجب أن تكونا محل احترام كامل من جميع الأطراف".

كما أكد الأمين العام على أهمية ضمان حرية تحرك قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، بما يتيح لها تنفيذ مهامها وفقاً للقرارات الدولية، مشيراً إلى أن سيطرة الدولة اللبنانية على السلاح تُعد أمراً حيوياً لاستقرار البلاد.

وفي السياق نفسه، طالب غوتيريش المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني لتعزيز قدراته وتمكينه من أداء دوره بفعالية في حفظ الأمن.

وأشار إلى أن " قوات اليونيفيل سهلت انتشار الجيش اللبناني في 50 موقعا"، ولفت إلى أن "قوات اليونيفيل وجدت 100 مخزن سلاح في الجنوب".

واختتم بالتشديد على أهمية أن يصمد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، واصفاً الوضع بالهش، لكنه أكد على ضرورة الحفاظ على هذا الاتفاق لتجنب أي تصعيد قد يضر بالمنطقة ككل.