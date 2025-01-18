سوريا - لبنان - فلسطين

الرئيس اللبناني محذراً إسرائيل: انسحبوا من الجنوب في هذا الموعد


 

 

طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، اسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 كانون الثاني.

وقال عون خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ "لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي". 

وحذر الرئيس اللبناني الجديد: "من استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق في جنوب البلاد". 

ويعد يوم 26 كانون الثاني، هو نهاية المهلة المحددة لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي أبرم في تشرين الثاني 2024.

 

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