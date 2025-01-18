إطلاق نار في تل أبيب يوقع قتيلا ومصابين

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم السبت، بوقوع عملية إطلاق نار في تل أبيب مخلفة قتيلا و 3 إصابات في موقع الحادث.

وقالت الوسائل: إن "هناك مصابين بإطلاق نار وسط تل أبيب، واستدعاء قوات كبيرة من الشرطة لموقع الحادث"، مضيفة، أن "مشتبها به حول طعن المارة في شارع ليفونتين بتل أبيب وقوات الشرطة تمشط المنطقة".

وتابعت، "تأكد مقتل أحد المصابين في عملية الطعن وسط تل أبيب".

بعدها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت عدة بلاغات عن إطلاق نار في أحد شوارع تل أبيب مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وأضافت الشرطة في بيان على منصة إكس أن قوات كبيرة من الشرطة تتجه إلى المكان ولا تزال الملابسات غير واضحة حتى الآن.

وذكر تلفزيون (آي24) الإسرائيلي أنه تم القضاء على المهاجم.