الأمين العام لحزب الله، يبارك للمقاومة ويرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بارك الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة الشيخ نعيم قاسم للشعب الفلسطيني ومقاومته اليوم باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجاء في أبرز النقاط لتصريح الشيخ قاسم:

لقد أفشل المقاومون والشعب الفلسطيني مخطط إسرائيل الكبير.

نبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته هذا الاتفاق الذي يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يستطع العدو أخذ ما يريد.

سيسجل التاريخ مكانة غزة في التضحيات في كسر مشروع العدو الإسرائيلي.

الخلافات داخل الكيان ستزداد ولا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها.

أدعو الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهة الخروقات التي تجاوزت المئات وهذا أمر لا يمكن أن يستمر.

الاتفاق حصرا هو في جنوب الليطاني وخرجنا بحمد الله تعالى مرفوعي الرأس.

لن يتمكن أحد من استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية.

نحن مكون أساسي في تركيبة لبنان ونهضته.

مساهمتنا كحزب الله وحركة أمل هي التي أدت إلى انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون بالتوافق.

بعض البهلوانيات في إبراز إبعادنا عن المسرح هي فقاعات ستظهر لاحقا.

تحية إلى اليمن والقائد الفذ السيد الحوثي والشعب المقاوم الصامد لما قدموه من تضحيات من أجل فلسطين.

تحية إلى العراق الأبي بمرجعيته وشعبه وحشده ومساندته للقضية الفلسطينية.