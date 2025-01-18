رئيس الوزراء اللبناني المكلف: تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، اليوم الجمعة، إن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر، مشيرا إلى أن "أجواء المناقشات المتعلقة بتشكيلها إيجابية للغاية"، وفق وكالة "رويترز".

وحظي سلام بترشيح أغلبية أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أنه لم يحصل على دعم "حزب الله" و"حركة أمل" بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال سلام للصحفيين بعد لقاء مع الرئيس جوزيف عون، الذي انتخبه البرلمان رئيسا في التاسع من كانون الثاني، إن "الأجواء أكثر من إيجابية، وعملية تشكيل الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وسأعلن قريبا عن أسماء وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة".

بالمقابل، أفاد نبيه بري، "حزب الله"، بعد اجتماع مع سلام اليوم الجمعة بأن "اللقاء كان واعدا".

وغالبا ما تستغرق مناقشات تشكيل الحكومة في لبنان وقتا طويلا بسبب المساومات بين الفصائل الطائفية للفوز بالحقائب الوزارية. وفق "رويترز".