سوريا - لبنان - فلسطين

رئيس الوزراء اللبناني المكلف: تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر


 

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، اليوم الجمعة، إن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر، مشيرا إلى أن "أجواء المناقشات المتعلقة بتشكيلها إيجابية للغاية"، وفق وكالة "رويترز".

وحظي سلام بترشيح أغلبية أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أنه لم يحصل على دعم "حزب الله" و"حركة أمل" بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال سلام للصحفيين بعد لقاء مع الرئيس جوزيف عون، الذي انتخبه البرلمان رئيسا في التاسع من كانون الثاني، إن "الأجواء أكثر من إيجابية، وعملية تشكيل الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وسأعلن قريبا عن أسماء وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة".

بالمقابل، أفاد نبيه بري، "حزب الله"، بعد اجتماع مع سلام اليوم الجمعة بأن "اللقاء كان واعدا".

وغالبا ما تستغرق مناقشات تشكيل الحكومة في لبنان وقتا طويلا بسبب المساومات بين الفصائل الطائفية للفوز بالحقائب الوزارية. وفق "رويترز".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل البناء في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل
رئيس الوزراء اللبناني المكلف: تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر
إستشهاد النجل الأكبر لـ"شبح القسام" في قصف إسرائيلي على حي التفاح
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: طالما أن الله موجود في السماء فإن حزب الله موجود على الأرض
جوزيف عون يطلب من ماكرون الايعاز لـ"توتال" بعودة عمليات تنقيب النفط
حماس تعلن حل العقبات التي وضعها الاحتلال امام تنفيذ وقف اطلاق النار
الكيان الصهيوني يمنع مظاهر الفرح في الاراضي الفلسطينية عند اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين
صحة غزة: أربعة مجازر خلفت 88 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار!
الكابينت الصهيوني يصادق على اتفاق غزة
الصحة العالمية: إعادة تأهيل النظام الصحي في غزة تتطلب 10 مليارات دولار
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك