سوريا - لبنان - فلسطين

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: طالما أن الله موجود في السماء فإن حزب الله موجود على الأرض


أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المسار السياسي في لبنان يتجه نحو الحل، مشيرا إلى أنه لا أحد يقبل بعزل "حزب الله"، إذ ذكر بري في تصريحات صحفية نقلتها قناة "الجديد"، أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يتسم بالتعاون، لافتا إلى أنه لم يدخل في تفاصيل الحقائب أو الأسماء الوزارية مع سلام.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون حزبية سياسية أم "تكنوقراط"، أشار بري إلى أن تحديد شكل الحكومة هو من اختصاص الرئيس المكلف.

وتعليقا على مشاركة "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) في الحكومة المقبلة، قال بري إن الثنائي يوافق على الأسماء التي يعرضها الرئيس المكلف بشرط أن يكون الشخص المقترح كفؤا، أما إذا لم يكن كذلك فيتم رفضه "حتى لو كان خيي".

كما أكد نبيه بري موقفه بعدم قبول عزل أي مكون سياسي في لبنان قائلا: "لم نقبل بعزل أي مكون سابقًا ولن نقبل به اليوم"، لافتا إلى أنْ لا أحد يقبل بعزل "حزب الله"، وأضاف: "طالما أنه في الله بالسما، حزب الله عالأرض (طالما أن الله موجود في السماء فإن "حزب الله" موجود على الأرض)". 

وكان رئيس الحكومة المكلف نواف سلام قد صرح بعد لقائه الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون: "سنعمل 24/24 ساعة لإنجاز الحكومة وإطلاق ورشة العمل الإصلاحية والأجواء إيجابية"، مشيرا إلى أن "عملية تشكيل الحكومة تسير على الطريق الصحيح".

وتابع: "بحثت مع رئيس الجمهورية الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة"، مردفا: "ما يجمع بيننا هو الدستور والميثاق الوطني والحكومة لن تتأخّر لكي تبصر النور".

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