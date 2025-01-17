سوريا - لبنان - فلسطين

جوزيف عون يطلب من ماكرون الايعاز لـ"توتال" بعودة عمليات تنقيب النفط


اكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الجمعة، للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ان اللبنانيين يشكرون الحكومة الفرنسية على دعمهم للبنان، فيما طلب الايعاز لـ"توتال" بعودة عمليات تنقيب النفط.

وقال عون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بعبدا، إن "لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد أتمنى منكم أن تشهدوا للعالم، بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت، وأن ثقة العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة".

أضاف عون قائلا: نحن طلاب حياة لا موت فيها، مضيفا : "في قلب كلِ لبناني وفي عقله ولغته اليومية وتاريخِه الحي وثقافته المبدعة الكثير من فرنسا".

واكد عون للرئيس الفرنسي، ان "اللبنانيين يشركونكم على مساعيكم المبذولة"، مطالباً "بالايعاز لـ"توتال" بعودة عمليات تنقيب النفط".

وكان جوزيف عون، قد استقبل اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر بعبدا، وأقيمت المراسم الرسمية لماكرون.

وقد بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية الى لبنان لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان، يرافقه وفد يضم الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان.

وعقد الرئيس ماكرون فور وصوله جلسة مباحثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تناولت الأوضاع والتحديات الراهنة لا سيما اقتصاديا وفى مجال إعادة الإعمار.

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