سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تعلن حل العقبات التي وضعها الاحتلال امام تنفيذ وقف اطلاق النار


اعلن القيادي في حركة حماس زاهر جبارين اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، انه تم حل العقبات التي وضعها الاحتلال الاسرائيلي امام بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

واكد جبارين، في بيان : " انه بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

واضاف، ان " الحركة سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا"، مبينا:  "أن قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل".  

وكانت حركة حماس وإسرائيل قد ابرما الأربعاء اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة، اذ سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، والذي سينهي حربا دامت 15 شهرا، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى ودمارا هائلا في القطاع. 

 ومن المرتقب أن يمتد هذا الاتفاق على ثلاث مراحل، ستكون الأولى حاسمة في تحديد مصيره.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة اعلن عن استشهاد 73 فلسطينياً؛ بينهم 20 طفلاً، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين. 

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، منذ لحظة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة 73 شهيداً؛ بينهم 20 طفلاً و25 امرأة، مشيراً كذلك إلى وقوع أكثر من 230 إصابة. 

وكان تلفزيون الأقصى الفلسطيني قد قال إن 22 شخصاً قُتلوا جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وذلك قبل يومين من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه.

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