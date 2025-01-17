الكابينت الصهيوني يصادق على اتفاق غزة

صادقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة (الكابينت) اليوم الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، إذ ذكر مكتب نتن ياهو، إن "عملية الإفراج عن المخطوفين ستبدأ يوم الاحد وفق الاتفاق المبرم والمعلن عنه"، حيث جاءت المصادقة بعد ضغوط وخلافات، خصوصا من جانب الشق اليميني المتطرف، الذي رفض بشدة خطوة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة.

كما واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مهاجمة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إبرام صفقة تبادل الرهائن مع حركة حماس الفلسطينية، فقد صرّح بن غفير اليوم بالتزامن مع اجتماع المجلس المصغر للمصادقة على اتفاق وقف النار الذي أعلنته عنه قطر الأربعاء ويدخل حيز التنفيذ الأحد، إن "الصفقة رهيبة وتتخلى عن أمن سكان إسرائيل وتنتهك كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة لنفسها" وفق تعبيره.