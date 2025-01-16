الحرس الثوري يحذر من خرق إسرائيلي لاتفاق غزة

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، من قيام إسرائيل بخرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية.

وعد البيان هذا الاتفاق بأنه " فتح مبين ويجب الحفاظ على الجهوزية والحذر من خيانة إسرائيل".

وقال الحرس في بيان له"، عقب سريان وقف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل الليلة الماضية، "أن إرادة المقاومة الإسلامية في غزة، مدعومة بتضحيات الشعب الفلسطيني ودعم الجبهة العالمية للمقاومة، نجحت في فرض وقف إطلاق النار على الاحتلال الإسرائيلي بعد 463 يومًا من العدوان الوحشي".

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني، وإصابة مئات الآلاف، وتدمير أكثر من 80% من البنية التحتية في القطاع.

وأكد البيان أن المقاومة الفلسطينية، بقيادة حماس، أثبتت أن الحق يمكن أن يتغلب على الباطل، وأنها أصبحت رمزًا عالميًا لانتصار الدم على السيف، مشيراً إلى "أن النظام الإسرائيلي يواجه الآن أزمات داخلية، من انشقاقات اجتماعية إلى انهيار اقتصادي وعزلة سياسية متزايدة".

وحذر البيان، من أي خيانة محتملة من الجانب الإسرائيلي، داعياً إلى الحفاظ على الجاهزية الميدانية، معرباً في الوقت نفسه عن أمله باقامة "صلاة النصر" في المسجد الأقصى قريبا، وجعل تحرير القدس الشريف الهدف الرئيسي للمقاومة.

ووجه الحرس الثوري الإيراني التهاني للشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة، مشيدا بدور حزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، والمقاومة العراقية في دعم صمود غزة، مؤكدًا أن هذا النصر يُعتبر محطة هامة في مسيرة تحرير القدس.