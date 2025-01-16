سوريا.. مقتل وإصابة 45 مدنياً جراء القصف التركي على سد تشرين

كشفت هيئة الصحة في مقاطعة الفرات بإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، عن عدد ضحايا الاستهداف التركي لسد تشرين على مدار اليومين الماضيين.

وذكرت الهيئة في بيان لها،، أن "عدد الضحايا بلغ 5 قتلى و40 مصاباً في صفوف المواطنين جراء القصف التركي لسد تشرين".

وبينت، أن "استهداف المواطنين وسيارات الإسعاف، مخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية"، داعية القوى الدولية والمنظمات الحقوقية إلى "القيام بمسؤولياتها حيال هذه الجرائم ووضع حد لها".