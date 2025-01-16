رغم الاتفاق.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف في غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، اليوم الخميس، استشهاد 81 فلسطينيا في الساعات الـ24 الأخيرة في غزة، وأكدت أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 46788 شخصا منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل قبل أكثر من 15 شهرا.

وقالت الوزارة في بيان: "وصل للمستشفيات 81 شهيدا و188 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46788 شهيدا و110453 إصابة" منذ 7 تشرين الاول 2023.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة "فرانس برس": "سلاح الجو الإسرائيلي شن "عشرات الغارات الجوية الدموية بعد اعلان اتفاق وقف النار".

وأشار أيضا الى أن الجيش "دمر عشرات البيوت في مخيمات النصيرات والبريج (وسط) وخان يونس (جنوب) وجباليا (شمال القطاع) ومدينة غزة بعد إعلان الاتفاق".

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والذي أعلن عنه الأربعاء حيّز التنفيذ الأحد.